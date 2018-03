Mieszkańcy Gdyni chcą mieć tańsze bilety na Open'era. Projekt uchwały trafił do radnych

Gdynianie domagają się 40-procentowej zniżki na popularny festiwal, organizowany na terenie ich miasta. Uważają, że władze mogłyby dopłacać im do biletów z pieniędzy, które miały pójść na odprawy i podwyżki.

Pomysł na dopłat do biletów pojawił się już w ubiegłym roku, ale miasto odmówiło. Tłumaczyło wówczas, że władze i tak dopłacają do organizacji festiwalu, żeby był on opłacalny. W zamian goście zostawiają w gdyńskich knajpach sporo pieniędzy. Miasta nie stać natomiast na to, żeby dodatkowo pokrywać mieszkańcom część kosztów. W tym roku słów odmowy jeszcze nie było.