Miliarder planuje ślub po raz piąty. Wiadomo, kim jest jego wybranka

W 1952 roku Murdoch odziedziczył od ojca gazetę wydawaną w rodzinnej Australii. Przez dziesięciolecia zbudował przedsiębiorstwo informacyjno-rozrywkowe, które stało się dominujące w Stanach Zjednoczonych i Wielkiej Brytanii, włączając w to historyczne gazety, jak The Times of London i The Wall Street Journal - zaznacza ABC News.