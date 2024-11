Masz bezterminowe prawo jazdy? Czeka cię wizyta w urzędzie. Oto terminy

Prawo jazdy było niegdyś wydawane bezterminowo. Zmieniło się to od 18 stycznia 2013 r. Obecnie prawa jazdy w Polsce są już wydawane wyłącznie na określony termin. Uprawnienie do prowadzenia pojazdów kategorii: B, B1, B+E, A, A1, A2, AM i T wydawane jest na 15 lat. W przypadku kategorii: C, C1, C1+E, C+E, D, D1, D+E, D1+E dokument trzeba wymienić po pięciu latach.

" Szacowana liczba dokumentów podlegających wymianie to ok. 15 mln sztuk " - powiedziała "Dziennikowi" Anna Szumańska z Ministerstwa Infrastruktury.

Kierowcy posiadający prawa jazdy z kategorii AM, A1, A2, A, B1, B, B+E lub T nie muszą przy tym zdawać egzaminu ani przechodzić badań lekarskich (z wyjątkiem dokumentów wydanych na czas określony ze względu na ograniczenia zdrowotne). Procedura ogranicza się do dostarczenia do urzędu aktualnego zdjęcia, kserokopii aktualnego prawa jazdy i wniosku do starosty. Opłata za wydanie nowego dokumentu wraz z opłatą ewidencyjną to 100,50 zł.