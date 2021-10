Miliony z Eurojackpot trafią do państwa. Taki podatek ucieszy każdego ministra

Państwo zabiera 10 proc. z wygranej na loterii

Podatek od wygranej w Eurojackpot, tak jak w przypadku innych gier Lotto, wynosi 10 proc. Pobiera się go ryczałtem. Oznacza to, że jeśli wygramy w konkursie lub na loterii, to nie musimy sami odprowadzać takiego podatku.