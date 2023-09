Minimum 1500 zł od każdego etatu. Donald Tusk zapowiada podwyżki

Donald Tusk stwierdził, że osoby prowadzące małe i średnie firmy są niedoceniane i często krytykowane przez rządzących. - Słyszą codziennie jakieś paskudne teksty - jak nie od Morawieckiego, to od Jarosława Kaczyńskiego, jak nie od Tadeusza Rydzyka, to w TVP Info, że przedsiębiorcy to jest podejrzane plemię jakieś - mówił Tusk.