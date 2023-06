Minister Maląg potwierdza: PiS szykuje nowy program dla emerytów

- Jesteśmy starzejącym się społeczeństwem. Naszym wyzwaniem - i to nie na jedną czy dwie kadencje - jest polityka demograficzna, wyjście z pułapki niskiej dzietności. Obecnie 25 proc. Polaków jest w wieku poprodukcyjnym, za chwilę będzie to jedna trzecia społeczeństwa. To bardzo duże wyzwanie dla polityki społecznej - przyznała Maląg podczas XVI Europejskiego Forum Gospodarczego w Łodzi.