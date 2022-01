Młodzi Polacy przegrywają z inwestorami. Muszą mieszkać z rodzicami

Paradoksalnie — choć nie stać nas na własne mieszkanie, to Polska jest w czołówce państw UE pod względem oddawanych do użytku mieszkań i rozpoczynanych budów, to liczba mieszkań na 1000 mieszkańców jest poniżej średniej dla Unii — czytamy w materiale przygotowanym przez portal Newseria. Średnia unijna to 463 mieszkania na tysiąc mieszkańców. W Polsce są to 392,90.