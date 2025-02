MON szykuje podwyżki w WOT. Tyle zarabiają terytorialsi

Podstawą wynagrodzenia w WOT jest dodatek gotowościowy, który od 2024 r. wynosi 600 zł miesięcznie i stanowi 10 proc. pensji zawodowego szeregowego. Warunkiem otrzymania pieniędzy jest udział w co najmniej dwóch dniach szkoleniowych w miesiącu. Do tego dochodzą dzienne stawki, które są zależne od stopnia wojskowego.

Jak podaje portalsamorzodowy.pl, żołnierze w 2025 r. otrzymają od 5 do 7 proc. podwyżki, zależnie od stopnia. Wysokość stałego świadczenia gotowościowego wzrośnie z 600 zł do 640 zł. Szeregowy po podwyżce będzie mógł liczyć na wynagrodzenie dzienne od 177 zł do 194 zł, a generał od 390 zł do 670 zł dziennie. Podwyżki wejdą w życie w marcu.