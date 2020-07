MSWiA podaje, które gminy otrzymają wozy strażackie w zamian za wysoką frekwencję

W drugiej turze, podobnie jak w pierwszej, w województwie mazowieckim bezkonkurencyjna okazała się gmina Michałowice, w której do urn poszło aż 83,33 proc. uprawnionych do głosowania. Jednak gmina ta nie otrzyma drugiego wozu. Pojazd trafi do drugiej na liście Podkowy Leśnej, gdzie w drugiej turze głos oddało 82,53 proc. wyborców.