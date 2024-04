Najlepszy moment, by przejść na emeryturę. Właśnie nadchodzi

Prognozy waloryzacji kapitału zostaną przeprowadzone w czerwcu. Dzięki niej zwiększy się wartość składek na kontach przyszłych emerytów, które zostały tam zgromadzone do 31 grudnia ubiegłego roku. Waloryzacja zostanie dopisana do kont w czerwcu, ale dotyczy wyłącznie osób, które jeszcze nie dostają świadczeń emerytalnych. A to oznacza, że najlepszym momentem na przejście na emeryturę jest lipiec.