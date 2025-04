Lokalizacja to podstawa. Bliskość pracy, szkół, sklepów czy komunikacji miejskiej może wpływać na wygodę codziennego życia. Dowiedz się, jak wygląda plan rozwoju okolicy i zagospodarowania przestrzennego, aby mieć pewność, że będzie on odpowiadać Twoim potrzebom.

Sąsiedztwo. Wybierz się na spacer po okolicy, w której chcesz mieszkać. Sprawdź, czy jest spokojna, zielona i przyjazna dla mieszkańców. Porozmawiaj z sąsiadami – może są wśród nich rodzice z małymi dziećmi, które będą towarzyszami zabaw dla Twoich pociech? Czekają Was wspólne spacery z czworonogami? A może w okolicy większość mieszkań to lokale na wynajem?

A co z finansowaniem zakupu nieruchomości? W tej kwestii możesz liczyć na Kredyt Hipoteczny w Kasie Stefczyka. Jego zalety to:

Z nowym Kredytem Hipotecznym możesz nie tylko kupić nieruchomość, lecz także sfinansować jej modernizację. Masz już kredyt hipoteczny w innej instytucji? Przenieś go do Kasy Stefczyka i sprawdź, co możesz zyskać! We wszystkich formalnościach pomoże Ci dedykowany opiekun finansowy. O szczegółach oferty przeczytasz także na stronie kasastefczyka.pl.