Nauczyciel z Poznania: zarabiam 3,9 tys. zł, moja rata kredyty to 6,5 tys. zł

Jak informuje serwis, po 11 latach takiej pracy, zdobyciu najwyższego stopnia awansu zawodowego, z dodatkiem za trudne warunki pracy (300 zł brutto) nauczyciel na rękę dostaje 3,9 tys zł. Kredyt na mieszkanie wziął przed podwyżką stóp procentowych. Rata wynosiła wówczas 2,7 tys. zł, teraz musi płacić co miesiąc 6,5 tys. Ma trójkę dzieci. Jego żona po urodzeniu najmłodszego dopiero co wróciła do pracy.