Nawet 130 lat. Te roczniki mają szansę na rekord długowieczności

Prof. Jan Virg z Albert Einstein College of Medicine w Nowym Jorku stwierdził, że istnieją biologiczne ograniczenia uniemożliwiające wydłużenie życia poza pewien punkt, którego górną granicą jest 115 lat. Niektórzy eksperci, jak prof. Gerry McCartney z University of Glasgow, sugerują, że spadek tempa wzrostu długości życia może wynikać z ograniczonego dostępu do opieki medycznej. Inni, tacy jak prof. Michael Rosé z University of California, uważają, że przedłużenie ludzkiego życia jest możliwe poprzez wdrożenie odpowiednich terapii i leków, co wymaga jednak znacznych inwestycji.