NBP emituje nową monetę kolekcjonerską. Tak upamiętnił ważne wydarzenie

Moneta zostanie wyemitowana w nakładzie do 10 tys. sztuk i będzie ją można kupić we wszystkich oddziałach okręgowych NBP. Jej cena to 170 zł. Ma ona upamiętnić "uroczyste podpisanie w Katowicach Aktu objęcia Górnego Śląska przez Rząd Rzeczypospolitej Polskiej" - podaje bank centralny.