Nie chcą u siebie węgla. Liczą, że na tym skorzystają

W ramach Life After Coal prowadzone będą również działania promocyjne i edukacyjne. Liderem działań edukacyjnych jest Poznański Park Naukowo-Technologiczny, a wspomagać go będą organizacje pozarządowe. Wsparciem objęci zostaną również przedsiębiorcy. Izba Gospodarcza Wielkopolski Wschodniej będzie oferować pomoc w przygotowaniu planu dojścia do neutralności klimatycznej firmom współpracującym z branżą węglową. Program Life After Coal realizowany będzie do 2031 r.