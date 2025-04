Nie dostałeś paragonu? Nie tylko przedsiębiorca może mieć kłopoty

Podczas zakupów klienci powinni zwracać uwagę na wydawanie paragonów fiskalnych. Jak przypomina serwis biznes.interia.pl brak paragonu może skutkować karą dla sprzedawcy sięgającą nawet ponad 80 tys. zł. Paragony są dowodem na to, że podatek trafił do budżetu państwa, a sprzedawca prowadzi działalność zgodnie z prawem.

Ale sami możemy mieć kłopoty z powodu braku paragonu. Dlatego warto dbać, a by sprzedawcy zgodnie z prawem nam je wydawali. Paragony fiskalne, dostępne zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej, są istotne dla klientów.

Ułatwiają one proces reklamacji i pozwalają na sprawdzenie, ile z wydanych pieniędzy stanowi podatek. Dla przedsiębiorców wydawanie paragonów to sposób na budowanie wiarygodności i wspieranie uczciwej konkurencji.

Przepisy jasno określają obowiązek wydawania paragonów przez sprzedawców. Niewydanie paragonu może być uznane za przestępstwo skarbowe, karane grzywną do 180 stawek dziennych. Klienci nie są karani za pozostawienie paragonu, ale może to prowadzić do nadużyć, takich jak nieuprawnione zwroty towarów.