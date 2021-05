Nie ma chętnych na dom Leppera. To druga nieudana licytacja komornicza nieruchomości

Cena wywoławcza za dom Lepperów to 400 558 zł. To drugie nieudane podejście do sprzedaży przez komornika tej nieruchomości. Pierwsza cena wywoławcza w 2020 roku był wyższa. Wtedy dom był wystawiony za 450 tys. zł. Według oceny rzeczoznawczy jego rynkowa wartość to około 600 tys. złotych. Wystawiony na sprzedaż dom ma dwie kondygnacje i łączną powierzchnię 155 mkw. Jest oddalony o zaledwie 4 kilometry od wybrzeża Bałtyku. Oprócz domu do nabycia jest też działka.