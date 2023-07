Nie przegap! Jeśli złożysz wniosek w lipcu, to dostaniesz wyższą emeryturę

Waloryzacja emerytur jest przeprowadzana co roku w czerwcu. Jej celem jest dostosowanie wysokości emerytur do wzrostu cen towarów i usług. Dzięki temu część emerytów może dostawać wyższe świadczenie. Z kolei najniższą emeryturę mają osoby, które pracowały "na czarno" lub krótko i do ZUS-u nie wpływały składki na ich emeryturę.