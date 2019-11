Nie tylko kredyty. Polscy dłużnicy wiszą miliony za kablówkę

Mogłoby się wydawać, że Polacy największy problem mają z terminowym spłacaniem kredytów, pożyczek czy rat za sprzęty elektroniczne, a jednak coraz większa ilość osób zalega ze spłatą rachunków za telewizję i internet. Łączny dług Polaków za telewizje liczony jest w setkach milionów złotych.

Głosuj Głosuj Podziel się Opinie

Przeciętny dług "kablówkowicza", to prawie 2 tys. zł. (WP.PL)

Niech pierwszy podniesie rękę ten, kto nigdy nie zalegał, nawet parę dni z terminem spłaty kredytu, pożyczki, czy innych rachunków, które co miesiąc piętrzą się na stole i czekają na swoją kolej. Z biegiem czasu mogą urosnąć do sporych kwot, a cała sytuacja może szybko wymknąć się spod kontroli.

Warto wiedzieć, że faktyczny problem zadłużenia dotyczy nie tylko długów za telewizję, ale też za inne dobra konsumenckie, czy problemy ze spłatą kredytów właśnie te cele. Co mogło jeszcze wpłynąć na wzrastający poziom zadłużenia Polaków? Większa dostępność kredytów gotówkowych, zmniejszona kwota wkładu własnego na kredyt hipoteczny, czy moda na nabywanie coraz droższego sprzętu elektronicznego na raty, doprowadziła do tego, że liczba dłużników w tym roku wzrosła o 100 tys.

Czy to już realny problem?

Wydawać by się mogło, że większość przypadków zwłoki w zapłacie za kablówkę (telewizję satelitarną, telewizję kablową), to sprawy groszowe, które nie stanowią realnego problemu. Tymczasem, zgodnie z danymi BIG InfoMonitor, przeciętny dług "kablówkowicza", to prawie 2 tys. zł. To sporo, jak na średnią kwotę rzędu kilkudziesięciu złotych miesięcznie, którą w postaci abonamentu płaci 70 proc gospodarstw domowych Polsce, cieszących się dostępem do telewizji.

Co ważne, analitycy zadłużenia podkreślają, że średnie zadłużenie za dostęp do telewizji, tylko na przestrzeni ostatniego roku wzrósł o ponad 480 zł! – Fakt, że są to pieniądze na rozrywkę sprawia, że klienci nie zawsze podchodzą poważnie do płatności – wyjaśnia prezes BIG InfoMonitor Sławomir Grzelczak.

Obejrzyj: Rośnie rynek gier wideo, rośnie Totalizator Sportowy. Jaka jest przyszłość gamingu w Polsce?

Niefrasobliwość w regulowaniu tego typu zobowiązań sprawiła, że od 2018 roku, zadłużenie Polaków z tego tytułu wynosi już nie 78,5 mln zł jak rok temu, tylko ponad 143,2 mln zł.

Nie ma co się dziwić, że platformy cyfrowe i operatorzy chcą uporać się z tym problemem. Dlatego coraz śmielej podchodzą do kwestii umieszczania niesłownych klientów na wstydliwych listach dłużników, takich jak BIK, czy BIG InfoMonitor. A negatywne wpisy w tych bazach, to prosta droga do problemów z uzyskaniem dodatkowych środków na inne cele.

Jak wyjść z długów?

Ciężko jednoznacznie wskazać na to, dlaczego Polacy nie są w stanie spłacić długów z tytułu wykupionej telewizji kablowej czy satelitarnej. Wiemy jedynie, że częściej niż panie, nie płacą za oglądaną telewizje panowie. Choć taka zależność występuje raczej w większości przypadków zadłużeń.

Niezależnie od przyczyn, które wpływają na to, że dostawcy usług telewizyjnych nie otrzymują należnej im gotówki, warto zastanowić się nad tym, jak uporać się z tym problemem. Wspomniany negatywny wpis w bazie informacji kredytowej może stanowić wiele problemów, dlatego zanim do tego dojdzie, warto zaplanować wcześniej, jak się uporać z długiem.

Można to zrobić na wiele sposobów. Pierwszy z nich jest najmniej kosztowny, choć na pewno nie najprostszy. Znalezienie pieniędzy na pokrycie długów, można zrealizować poprzez naukę regularnego oszczędzania. Można też zrezygnować z oglądania płatnej telewizji, choć jak wynika z raportu BIG InfoMonitor, najbardziej zagorzali dłużnicy, są w stanie oglądać telewizje nawet 8 godzin dziennie.

Wyjdź z długów na kredyt

Jak poradzić sobie z długami nie obciążając miesięcznego budżetu domowego? Najlepszym rozwiązaniem w takiej sytuacji, może być sięgnięcie po kredyt konsolidacyjny, dzięki któremu w prosty sposób unikniesz spirali zadłużenia.

Kredyt konsolidacyjny to nic innego jak połączenie, dwóch, czy kilku zadłużeń finansowych w jedną, miesięczną ratę. W konsolidację możesz wziąć kredyt gotówkowy, hipoteczny, samochodowy, pożyczki, chwilówki, limit na karcie kredytowej, czy limit na koncie. Specyficzną grupą zadłużeniową są chwilówki i pożyczki, ponieważ możliwość wzięcia ich w kredyt konsolidacyjny zależy od indywidualnej oferty banków.

Podczas składania wniosku o kredyt pamiętaj, że bank ma takie same procedury, jak przy każdym innym kredycie. Bierze się pod uwagę maksymalną zdolność kredytową (miesięczny dochód, sytuacja życiowa, zawód, ilość zaciągniętych zobowiązań) i historię kredytową.

Wysokość raty, możliwość skonsolidowania kredytów, oprocentowanie oraz okres kredytowania zależy od polityki banku. Według najnowszego rankingu kredytów konsolidacyjnych opublikowanego przez Totalmoney.pl, wynika, że najlepszą ofertę można dostać w banku BNP Paribas. Jak wygląda oferta innych banków?

totalmoney.pl Podziel się

*jako przykład wzięty został kredyt o wartości 100 000 zł z okresem spłaty na 60 miesięcy.

Kredyt konsolidacyjny a brak zdolności kredytowej

W przypadku kredytu konsolidacyjnego brak zdolności kredytowej nie stoi na przeszkodzie w wydaniu pozytywnej decyzji przez bank. Jeżeli będziesz w sytuacji kiedy Twoje miesięczne dochody będą niższe niż łączna kwota Twoich zadłużeń, wtedy bank zaproponuje Ci niższą ratę do spłaty, automatycznie wydłużając okres kredytowania. Większość instytucji finansowych bierze pod uwagę DTI, czyli współczynnik sumy wszystkich zobowiązań do bieżącej kwoty dochodu netto. Zgodnie z wyznacznikiem KNF (Komisja Nadzoru Finansowego), jeżeli Twoje dochody są niższe bądź równe średniej krajowej, wówczas współczynnik DTI powinien wynosić 50 proc., jeżeli dochód przekracza średnią krajową - 65 proc.

Pamiętaj, że kredyt konsolidacyjny jest dobrym rozwiązaniem, kiedy zagraża Ci spirala długów, a polityka banków sprzyja osobom, które chcą się wydostać ze wszystkich zadłużeń, dlatego już przy pierwszym zaciągniętym kredycie dbaj o budowanie pozytywnej historii kredytowej.