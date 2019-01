Abonament RTV. Za telewizor trzeba zapłacić kilkaset złotych rocznie

Ponad 270 zł rocznie - nawet tyle trzeba zapłacić za posiadanie telewizora w domu. Stawki abonamentu RTV - bo o nich mowa - w 2019 r. nie zmienią się w stosunku do obowiązujących w roku minionym.

Fakt posiadania telewizora lub radia trzeba zgłosić na poczcie. (Shutterstock.com)

Wysokość stawek abonamentowych rokrocznie ustala Krajowa Rada Radiofonii i Telewizji. Jak wynika z informacji zamieszczonych na stronie internetowej Rady, od 2017 r. pozostają one na niezmienionym poziomie. Oznacza to, że posiadanie radia, w razie opłacenia abonamentu jednorazowo, będzie kosztować gospodarstwo domowe 75,6 zł. Gdyby ta sama rodzina płaciła w miesięcznych ratach, koszt podskoczy do 84 zł.

Ponad dwukrotnie droższe okazuje się posiadanie telewizora (lub telewizora i radia - red.). Jednorazowa opłata roczna w takiej sytuacji to 245,15 zł. Rozłożenie jej na miesięczne raty po 22,7 zł, na co zgadza się KRRiT, zwiększa obciążenie rodziny do 272,4 zł.

Przedstawione opłaty dotyczą gospodarstw domowych i nie są zależne od liczby posiadanych przez nie odbiorników. Przedsiębiorcy, którzy również podlegają obowiązkowymi płacenia abonamentu stawki powinni przemnożyć przez liczbę urządzeń w firmie.

Co ciekawe, by płacić abonament, należy samemu zgłosić fakt posiadania telewizora lub radia. Przepisy regulują nawet termin, w jakim trzeba to zrobić - od chwili wejścia w jego posiadanie, ustawa daje nam 14 dni na to, by wybrać się na pocztę i złożyć zgłoszenie. Po takiej "operacji" otrzymamy numer rachunku bankowego, na który będziemy dokonywać wpłat.

Abonament RTV, zgodnie z prawem trzeba zapłacić z góry za cały okres rozliczeniowy. W przypadku uiszczenia opłaty rocznej terminem jest 25 stycznia. Ci, którzy zdecydują się na płatności ratalnej, jest to 25. dzień miesiąca, w którym przypada obowiązek zapłaty.

Choć opłacanie abonamentu RTV jest obowiązkiem, to istnieje dość liczna kategoria "wyłączonych" spod tego rygoru. To m.in. seniorzy starsi niż 75 lat, emeryci po 60. roku życia, niepełnosprawni zaliczeni do I grupy inwalidzkiej lub posiadający orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy albo o znacznym stopniu niepełnosprawności, weterani oraz inwalidzi wojenni i wojskowi, opiekunowie osób niepełnosprawnych, pobierający świadczenia społeczne lub rodzinne czy bezrobotni. Pełną listę wyłączeń można znaleźć na stronie KRRiT, gdzie zamieszczono również wzór oświadczenia niezbędnego do przyznania zwolnienia.