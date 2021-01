Nie tylko krzywe buraki. Lidl kupuje "nadprogramowe" ziemniaki

Sieć informuje, że nie chcąc doprowadzić do tego, by niesprzedane ziemniaki gniły w magazynach, odbierze od dostawców nadmiarowe ilości warzywa z wyjątkowo obfitych, jesiennych zbiorów. To działanie w duchu "zero waste", czyli ograniczania marnotrawstwa jedzenia, przekonuje sieć.