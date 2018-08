Nie tylko Oktoberfest. W Berlinie rozpoczął się piwny festiwal

Oktoberfest w Monachium znany jest na całym świecie, ale Berlin nie rezygnuje z walki o tytuł piwnej stolicy Niemiec. Od piątku do niedzieli niedaleko Alexanderplatz piwo będzie lało się strumieniami.

Na liczącym dwa kilometry odcinku Alei Karola Marksa (Karl-Marx-Allee) od Strausberger Platz do Frankfurter Tor we wschodniej części Berlina powstało całe miasteczko – od niewielkich stoisk do ogromnych namiotów, których nie powstydziliby się organizatorzy Oktoberfest.

Na pierwszy ogień turyści

Nie brak polskich browarów

– Golden Weizen to piwo pszeniczne, akurat to piwo zdobyło w 2016 roku na targach piwnych w Londynie złoty medal oraz srebro i brąz na targach w Poznaniu. Ma posmak bananów, goździków i chleba – zachwala jeden z kilku oferowanych w Berlinie gatunków pracownik „Złotego Psa” Kacper Waliński.

– To doskonała reklama. Niemcy, którzy mieli okazję poznać nas na festiwalu, zaglądają potem często do Poznania – mówi Michał Romanowski. Na obroty podczas trzech festiwalowych dni nie narzeka, nie chce jednak podać dokładniejszych danych. „Tajemnica handlowa” – zastrzega.

Lekarze ostrzegają

Lekarze apelują, by w upalne dni kobiety ograniczyły się do jednej szklanki piwa o pojemności 0,3 l. dziennie, a mężczyźni do dwóch takich porcji. Uczestnicy festiwalu chyba jednak nie zastosują się do tych rad.