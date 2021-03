Niedziele handlowe marzec 2021. Sklepy otwarte 7 marca

Niedziele handlowe 2021

Chociaż najbliższa niedziela handlowa będzie dopiero 28 marca, to 7 marca w niektórych miejscach będzie można zrobić zakupy. Jeśli komuś zabraknie mleka do kawy czy najdzie go ochota na coś słodkiego, to może zrobić podstawowe zakupy w kilku miejscach. Wyłączone z zakazu handlu w niedziele są niektóre sklepy.