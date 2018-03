Niedzielne zakupy przenieśliśmy na piątek i sobotę oraz do internetu. Większość Polaków popiera zakaz

Pierwsze badania zachowań konsumentów po wprowadzeniu zakazu handlu w niedzielę pokazują, że spełnił się scenariusz, który założyły sieci handlowe - zakupy częściowo przełożyliśmy na piątek i sobotę. Wzrosła też sprzedaż w internecie.

Jak pisze Gazeta.pl Next , z badania przeprowadzonego przez firmę IQS wynika, że Polacy już zmienili swoje konsumenckie w związku z zakazem handlu w niedzielę.

Badanie dotyczyło zakupów artykułów spożywczych czy chemii gospodarczej. Od 15 stycznia do 21 marca ankietowani byli pytani, kiedy ostatnio robili takie zakupy.

Okazało się, że w marcu, kiedy niehandlowe były dwie niedziele, liczba osób robiących zakupy w piątek wzrosła z 18 do 22 proc., a w sobotę z 18 do 21 proc. Na to właśnie liczyły sieci handlowe.