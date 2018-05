Niemiecki problem emerytalny. Pensje są za niskie, by zapewnić godne emerytury

Federalne Ministerstwo Pracy przeanalizowało, jakie stawki godzinowe gwarantowałyby przyzwoitą emeryturę. Wyniki analiz są zatrważające.

Stawka minimalna za godzinę w Niemczech wynosi obecnie 8,84 euro i co dwa lata jest rewaloryzowana. Jak poinformował dziennik "Rheinische Post", powołując się na odpowiedź rządu RFN na interpelację poselską frakcji Lewica, aby przyszła emerytura była wyższa od minimum egzystencjalnego, stawka minimalna musiałaby zostać generalnie podniesiona do 12,36 euro.

Jednocześnie, jak wyjaśniło ministerstwo, w obliczeniach tych nie uwzględniono dodatkowych zabezpieczeń emerytalnych, które podnoszą wraźnie emeryturę całkowitą. Jednocześnie wątpliwości budzi fakt, czy pracobiorcę, który przez cały okres zatrudnienia otrzymywać będzie stawki minimalne, stać będzie na to, by składać prywatnie na dodatkowe zabezpieczenia. Jednocześnie przy takich warunkach zatrudnienia do rzadkości należą coraz bardziej emerytury zakładowe. Wiceszefowa klubu poselskiego Lewica Susanne Ferschl odebrała odpowiedź ministerstwa pracy jako potwierdzenie dla żądań jej partii ws. znacznego podniesienia płac minimalnych. W opinii Ferschl "ustawowa płaca minimalna jest płacą głodową i zamienia ludzi w osoby zdane na zasiłki". Uważa,ona, że płaca minmalna musi wzrosnąć niezwłocznie do 12 euro.