Nieobecność w szkole. MEN szykuje rewolucyjną zmianę

Problem częstych wyjazdów uczniów w trakcie roku szkolnego został już wcześniej poruszony przez Katarzynę Lubnauer, wiceszefową resortu edukacji. W lipcu zwróciła uwagę, że niektórzy rodzice traktują edukację swoich dzieci wybiórczo, nie stosując się do obowiązku szkolnego, co w innych krajach mogłoby skutkować nawet zatrzymaniem na lotnisku.

Lubnauer przyznała, że ministerstwo analizuje, jak wpłynąć na rodziców, by ci rozumieli znaczenie obowiązku szkolnego. Zjawisko to nasiliło się szczególnie po pandemii, kiedy to elastyczność w podejściu do nauki w szkołach stała się dla wielu rodzin normą.