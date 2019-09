Niezrealizowane obietnice PiS. Więcej, niż Jarosław Kaczyński chciałby przyznać

Program Rodzina 500+, czy obniżenie wieku emerytalnego – filary programu wyborczego Prawa i Sprawiedliwości, które udało się wprowadzić w ciągu ostatnich czterech lat. Jednak część obietnic, z którymi partia rządząca szła do Sejmu w 2015 roku, nie weszły w życie.

Najważniejszą niezrealizowaną obietnicą z 2015 roku jest obniżenie VAT do 22 proc. W wieloletnim planie finansowym państwa utrzymano stawki podatku 23 i 8 proc. Plan ten jest przewidziany do 2022 roku, co oznacza, że obniżki daniny od towarów i usług moglibyśmy się spodziewać najwcześniej w 2023 roku.