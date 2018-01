NIK ostro krytykuje resort Krzysztofa Jurgiela. Chodzi o działania w sprawie afrykańskiego pomoru świń

Najwyższa Izba Kontroli krytycznie oceniła działania ministra rolnictwa i głównego lekarza weterynarii w celu zahamowania epidemii ASF u świń. Ostrzega także przed "drastycznymi skutkami ekonomicznymi, społecznymi i wizerunkowymi".

Jak pisze NIK , realizowany w latach 2015-2017 program "nie spowodował, że świnie są utrzymywane wyłącznie w stadach o najwyższym poziomie zabezpieczenia przed wirusem". Było to celem głównym programu. t"Tmczasem 74 proc. gospodarstw nie posiadało niezbędnych zabezpieczeń" - podkreślono.

Z informacji wynika, że do października 2017 r. liczba przypadków ASF u dzików wzrosła do 567, a ognisk u świń do 103, z czego 80 ognisk odnotowano w samym 2017 r. Dane te z dnia na dzień rosną. Obecnie przekracza 1128 przypadków ASF u dzików.