Nowe iPhone’y. Idą wielkie zmiany

Aż 3 nowe smartfony zaprezentowało Apple we wrześniu tego roku. Modele mają trafić w gusta nawet mniej zamożnych konsumentów, a wydajność każdego z nowych telefonów ma być jeszcze wyższa niż dotychczas. Co jeszcze czeka użytkowników, którzy zdecydują się na zakup jednego z nowych iPhone’ów? Na jakie zmiany postawił amerykański koncern?

Pożegnanie z Touch ID

Żaden z iPhone’ów zaprezentowanych we wrześniu 2018 nie posiada Touch ID. Zabezpieczenie zostało zastąpione przez nowocześniejsze rozwiązanie, a przycisk Początek z czytnikiem linii papilarnych wydaje się odchodzić do lamusa na dobre. Apple postawiło na Face ID oparte na kamerze TrueDepth. Wiadomo już jest, że Face ID pojawi się również w nowych iPad’ach Pro, gdzie zastąpi czytnik linii papilarnych na ekranie. Być może z Touch ID zrezygnowano z powodu sporej awaryjności, o której często wspominali posiadacze iphone insurance. Problemy z Touch ID należały do jednych z najczęściej zgłaszanych usterek technicznych w iPhone’ach.

Nowa, wydajniejsza ładowarka

Od dawna było słychać głosy, że ładowarki w iPhone’ach są zbyt słabe, by sprostać potrzebom i oczekiwaniom użytkowników. W telefonach z Androidem od długiego czasu stosowano ładowarki, które działały o wiele sprawniej niż ich odpowiedniki w urządzeniach Apple. Do tej pory iPhone’a ładowało się zasilaczem o mocy 5 W, jednak w trzech nowych modelach dostępne są ładowarki o mocy zwiększonej ponad 3-krotnie - moc ładowarek do nowych iPhone’ów wynosi aż 18 W. Dla fanów produktów z jabłuszkiem jest to spory skok jakościowy i duże udogodnienie w codziennym użytkowaniu smartfonów.

Obniżenie cen

Co ciekawe, Apple zamierza zdecydować się na obniżenie cen nowych smartfonów. Jeszcze nieznane są dokładne ceny nowych modeli, jednak koszt zakupu każdego z nich ma być niższy nawet o kilkanaście procent niż dotychczas. Jest to niespodziewany krok ze strony amerykańskiego koncernu, jednak rosnąca konkurencja i chęć zdobycia większego udziału w rynku są silniejsze niż chęć utrzymania wysokich cen. Do zmiany trendu w dużej mierze przyczynia się napływ tanich flagowców z Chin, które są równie wydajne co zachodnie odpowiedniki, lecz tańsze nawet kilkukrotnie.

Nie tylko iPhone’y

Apple zamierza zaskoczyć swoich miłośników nie tylko nowymi iPhone’ami, ale również kolejną odsłoną Apple Watch i iPad’a. Ponadto pojawiły się spekulacje, że w październiku odbędzie się premiera nowego MacBook’a. Być może Apple wypuści kolejne nowości w najbliższym czasie, które trafią one na polski rynek najprawdopodobniej dopiero w przyszłym roku.