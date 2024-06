Nowe limity już obowiązują. Oto ile można dorobić do emerytury

Limity zarobkowe nie dotyczą osób, które osiągnęły powszechny wiek emerytalny (60/65 lat), z wyjątkiem seniorów, którym ZUS podwyższył emeryturę do minimalnej kwoty świadczenia (od marca 1780,96 zł brutto). W takich przypadkach, jeśli przychód z tytułu pracy przekroczy kwotę podwyższenia do minimalnej emerytury, świadczenie za dany okres będzie wypłacane w niższej kwocie, tj. bez dopłaty do minimum.