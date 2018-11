Nowe paszporty za progiem. Można już składać wnioski

Każdy, kto od poniedziałku 5 listopada br. złoży wniosek o wydanie paszportu, otrzyma dokument według nowego wzoru. Ma być bezpieczniej.



Jako że w tym roku obchodzimy stulecie niepodległości, na stronach dokumentu zagoszczą także nowe ozdoby. Będą to najważniejsze dla odzyskania wolności postaci, miejsca, wydarzenia i symbole.

Jak twierdzi MSWiA, po zmianach, które określa mianem "unikalnych", polskie paszporty będą jednymi z najbezpieczniejszych i najlepszych na świecie. Tzw. strona spersonalizowana będzie w całości wykonana z poliwęglanu. Umożliwi to instalację chipa z danymi posiadacza dokumentu. Strona ta będzie się łączyć z resztą za pomocą specjalnie skonstruowanego zawiasu. Dzięki temu każda próbo jej odłączenia od książeczki będzie widoczna. To zabezpieczenie to autorskie rozwiązanie Polskiej Wytwórni Papierów Wartościowych.