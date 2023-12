Nowe świadczenia od 2024 r. Można dostać ponad 3 tys. zł

Jak informuje dziennik, świadczenie wspierające będzie przyznawane stopniowo. W 2024 r. będą mogły o nie ubiegać się osoby z niepełnosprawnością, które mają od 87 do 100 punktów w skali potrzeby wsparcia. W 2025 r. świadczenie będzie dostępne dla osób z niepełnosprawnością, które mają od 78 do 86 punktów, a w 2026 r. – dla osób z niepełnosprawnością, które uzyskają od 70 do 77 punktów. Świadczenie będzie co roku waloryzowane, tak samo jak renty i emerytury.