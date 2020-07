Nowe świadczenie. Sejm zgodny jak nigdy, uchwalił dodatek 200 zł za każdy miesiąc

Projekt do Sejmu zgłosił prezydent Andrzej Duda. Przewiduje przyznanie jednorazowych świadczeń pieniężnych, które - biorąc pod uwagę średni czas przebywania na zesłaniu - mogą wynieść 13,2 tys. zł - przypomina "Fakt".

Pieniądze będą przyznawane w wysokości proporcjonalnej do okresu przebywania danej osoby na zesłaniu lub deportacji w Związku Sowieckim. Za każdy pełny miesiąc w latach 1939–56 tego rodzaju represji ma przysługiwać 200 zł, jednak nie mniej niż 2400 zł.

Przepisy mają zniwelować nierówności i zaspokoić słuszne roszczenia obywateli polskich zesłanych lub deportowanych do ZSRR, którzy do tej pory nie otrzymali rekompensaty za doznane cierpienia.

- Te odszkodowania powinna wypłacać Rosja, ale Rosja nigdy do tego się nie przyzna i nigdy nie zapłaci. Rosja wyraźnie powiedziała: to nie jest ich sprawa. Rosja w ogóle tego nie uznaje - stwierdził sekretarz stanu w kancelarii prezydenta Andrzej Dera, który przedstawiał projekt posłom.

W dyskusji nad projektem posłowie wszystkich klubów i kół opowiedzieli się za zaproponowanymi przepisami, podkreślając, że są one próbą zadośćuczynienia za wyrządzone zło.

Posłowie Koalicji Obywatelskiej zgłosili też wniosek o niezwłoczne przystąpienie do drugiego czytania projektu (bez prac w Komisji Polityki Społecznej i Rodziny) i uchwalenie ustawy jeszcze podczas obecnego posiedzenia Sejmu, co poparło część posłów, m.in. z Koalicji Polskiej.

Z danych Urzędu do Spraw Kombatantów i Osób Represjonowanych wynika, że świadczenia, które będą finansowane z budżetu państwa, może uzyskać ok. 22 tys. osób. Koszt wypłaty świadczeń oszacowano na ok. 290 mln zł.