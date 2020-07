Spór o wodomierz. Wspólnota słono zapłaci

Wspólnota mieszkaniowa musi zapłacić słony rachunek za wywóz odpadów, za które opłata zależy od wskazań wodomierza - czytamy w "Rzeczpospolitej". Wspólnota broni się, że doszło do wycieku, ale nie ma na to dowodów.

Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargę wspólnoty, która kwestionowała wysokość rachunku. Wspólnota miała pretensje do wójta, który ustalił opłatę na 1458 zł. Ten zapewnia, że rachunek wystawił prawidłowo, jednak przyznaje, że kwota jest inna niż wynika ze wskazań indywidualnych wodomierzy.

Ponadto w jednym z mieszkań doszło do uszkodzenia instalacji wodociągowej, czego spółka wodociągowa nie mogła stwierdzić, ponieważ nie ma możliwości zweryfikowania jej stanu w lokalach.

Wspólnota mieszkaniowa odwołała się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Szczecinie, jednak to utrzymało w mocy decyzję wójta. Wówczas mieszkańcy odwołali się do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego.