Nowe zasady wakacji kredytowych. Oto, co zmieni się w tym roku

Jak już pisaliśmy w WP, to właśnie nowe ograniczenia w programie ostro krytykują posłowie PiS. - Wszystko na to wskazuje, że banki wygrały, będzie kryterium dochodowe przy wakacjach kredytowych. Bez względu na to, na jakim poziomie będzie to kryterium, powoduje, że większość osób nie skorzysta z wakacji kredytowych - przyznał były minister rozwoju i technologii Waldemar Buda.