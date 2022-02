Nowy obowiązek dla kilku milionów Polaków. Jeśli się nie zgłosisz, zapłacisz karę

Trzeba zgłosić piece i kominki

Każdy, kto uruchomi nowe źródło ciepła, ma dwa tygodnie, by zgłosić to źródło ciepła do urzędu. - Każde istniejące źródło ciepła przed 1 lipca powinno zostać zadeklarowane w ciągu 12 miesięcy od uruchomienia ewidencji pieców, czyli właściciele i zarządcy nieruchomości mają na to czas do końca czerwca 2022 roku - wyjaśniał w ubiegłym roku w programie "Money. To się liczy" Piotr Siergiej z Polskiego Alarmu Smogowego.