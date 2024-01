Nowy podatek od rządu PiS. Są problemy już na starcie

Kogo nie obowiązuje?

Nowy rząd stworzony przez Donalda Tuska nie ustosunkował się do postulatów Konfederacji Lewiatan. Zatem przedsiębiorcy powinni przygotować się do obliczeń. Przede wszystkim jednak muszą sprawdzić, czy spełniają warunki do jego zastosowania. Prawo.pl przypomina, że istnieje wiele wyłączeń, które mogą zwolnić z rozliczenia podatku minimalnego.