Nowy wymiar "oszustwa na garnki". Nie przyjdziesz na pokaz, zapłacisz karę

Firma organizująca pokazy "cudownej pościeli" zagroziła starszej pani, że jeśli nie pojawi się na pokazie, zostanie obciążona kosztami wynikającymi z przygotowania dla niej miejsca. To rażący przykład tego, jak bardzo nieuczciwie potrafią działać organizatorzy tego rodzaju przedsięwzięć, by tylko zdobyć nowych klientów.

O tym, że firmy sprzedające na pokazach garnki czy zestawy pościeli, mające jakoby cudowne właściwości lecznicze (a co za tym idzie – bardzo wysoką cenę) są w stanie uciec się do różnych nieuczciwych praktyk, byle tylko skusić jak najwięcej nabywców, wiadomo od dawna. Firmy te bardzo utrudniają również dokonywanie zwrotów w ciągu 14 dni od dnia dostarczenia, choć zgodnie z prawem, klient może zrezygnować z zakupu bez podania przyczyny i ma prawo do całości wpłaconych pieniędzy. Pisaliśmy o tym wielokrotnie.