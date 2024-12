Nowy znak drogowy. Natkniesz się za granicą? Uważaj na mandat

Nowy znak drogowy wskazuje pasy ruchu, które są przeznaczone wyłącznie dla kierowców , poruszających się z co najmniej jednym dodatkowym pasażerem . Po pasach oznaczonych białym rombem mogą przemieszczać się też taksówki, samochody niskoemisyjne i komunikacja publiczna.

"Ministerstwo Transformacji Ekologicznej chce, by do 2027 roku przejazdy w ramach carpoolingu stanowiły ok. 10 proc. podróży samochodowych" - czytamy w SE.