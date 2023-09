O włos od katastrofy. Tankowiec uległ awarii w rejonie Świnoujścia

Jak podaje portal iswinoujscie.pl, "statek zbliżył się do brzegu w szybkim tempie. W drodze do Szczecina tankowiec przewożący ładunek niebezpieczny miał asystę statku pożarniczego". Eksperci zaznaczają, że "to wydarzenie stanowi ostrzeżenie dla wszystkich zaangażowanych w przewozy morskie o konieczności zachowania najwyższych standardów bezpieczeństwa oraz ciągłego doskonalenia procedur awaryjnych".