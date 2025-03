Boisz się o swoje pieniądze? Oto jak ich nie stracić online

Podczas transakcji online należy podać numer karty, kod CVC2/CVV2 oraz inne dane identyfikacyjne. Te informacje są niezbędne do przypisania transakcji do właściwego rachunku. Ważne jest, aby unikać podawania tych danych w nieznanych sklepach internetowych lub przez niezabezpieczone połączenia .

Cyberprzestępcy stosują różne metody, aby wyłudzić dane kart. Fałszywe e-maile, SMS-y czy rozmowy telefoniczne to tylko niektóre z nich. Zawsze sprawdzaj, czy strona, na której dokonujesz płatności, jest bezpieczna. Pamiętaj, że numer karty to klucz do Twoich finansów, więc chroń go przed niepowołanymi osobami.