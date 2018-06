Ofiary błędnych diagnoz lekarskich domagają się odszkodowań. Sądy przyznają coraz większe kwoty

Pacjenci mówią dość i coraz częściej walczą o swoje z polską służbą zdrowia. Z roku na rok prokuratorzy mają więcej pracy przy wnioskach związanych z błędami medycznymi. Najczęstsze przyczyny to nieprawidłowa diagnoza, przedwczesny wypis i niewykonanie badań.

Dziennik „Rzeczpospolita” informuje, że w 2017 r. sądy w Polsce przyznały 13 mln zł rekompensaty poszkodowanym przez lekarzy, a samych zgłoszonych wniosków do prokuratury było o 45 proc. więcej niż rok wcześniej. Za to kwoty zadośćuczynień i odszkodowań wzrosły o 70 proc.

Co jest powodem rosnących statystyk? Eksperci zauważają, że stajemy się bardziej świadomym społeczeństwem i wzrasta liczba prawników specjalizujących się w tej dziedzinie odszkodowań. Ludzie przestają milczeć i nie chcą być ofiarą błędnie wydanychh diagnoz lekarskich, głównie w małych miastach.

Jak czytamy w „Rz”, w 2017 r. pieniądze wypłacono 81 osobom na kwotę w sumie 13,5 mln zł, dla porównania trzy lata wcześniej było to ok. 8 mln zł. – Nawet jeśli jest wzrost, to nie rewolucyjny, tylko ewolucyjny – mówi radca prawny, Jolanta Budzowska.