Okres świąteczny bez śniegu, ale też bez smogu. Czas wolny przyczynia się do poprawy jakości powietrza

Nareszcie można wziąć głęboki oddech – i to nie tylko dlatego, że święta za nami i nie trzeba się martwić, czy wszystko przebiegnie zgodnie z planem. Przede wszystkim: to już kolejny dzień, kiedy pozwala na to jakość powietrza.

Dobrą jakość powietrza w ogromnej mierze zawdzięczamy temu, że wielu ludzi nie korzystało dziś z aut (Shutterstock.com)

W Wirtualnej Polsce w cyklu #SmogAlert przyglądamy się sposobom na walkę ze smogiem i informujemy o zagrożeniach związanych z zanieczyszczeniami. Szkoda, że tak rzadko możemy napisać o powietrzu coś dobrego. Dziś jest ku temu okazja.

Kto ma nawyk sprawdzania mapy smogowej, od kilku dni doznaje miłego zaskoczenia. Na mapę prawie całej Polski naniesiono zielone i seledynowe kropki, co oznacza, że jakość powietrza była bardzo dobra lub dobra. Szarymi wyspami okazały się dziś okolice Rybnika oraz część województwa małopolskiego. W ciągu dnia nawet w centrum Krakowa powietrze było w normie (dla równowagi, gorzej oddychało się w miejscowościach na północ od miasta).

Tak wyglądała jakość powietrza 27 grudnia w godzinach 14-15 (źródło: Inspekcja Ochrony Środowiska):

Czemu należy przypisywać tak dobre wyniki? Jak wyjaśnia Emilia Piotrowska z Warszawskiego Alarmu Smogowego, w przypadku stolicy duża w tym zasługa dni wolnych, z których Polacy skwapliwie korzystają.

- Na ulicach jest mniej samochodów, nie ma wątpliwości, że dużo ludzi wyjechało do innych miejscowości – wyjaśnia.

Skoro jednak ich nieobecność w Warszawie przyczynia się do mniejszego smogu w tym mieście, to dla równowagi źle powinno być gdzie indziej. To, że dobrze oddycha się w Lublinie, Radomiu czy Poznaniu to również w ogromnej mierze wynik pogody. Prawie w całej Polsce jest dziś deszczowo. Zła pogoda zniechęca do poruszania się po mieście, wielu ludzi prosto z pracy wróciło do domu (lub wcale z niego nie wyszło, korzystając z dnia wolnego), więc ruch na mieście jest mały.