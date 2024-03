Policji brakuje ludzi. Jest pomysł, jak zachęcić Polaków do służby

Obecnie w polskiej policji brakuje około 16 tys. funkcjonariuszy, co oznacza, że niemal co ósmy etat w policji to wakat. Duży ubytek służby odnotowały na początku tego roku - pod koniec 2023 r. braki kadrowe były szacowane na 10 tys. osób, a pod koniec stycznia na 12 tys.