ORLEN Paczka ma już 4000 automatów! I dalej rośnie

Jak nie tracić klientów w piku sprzedażowym

Jedną z najbardziej irytujących praktyk są pozorne promocje. Na Black Friday czy Cyber Monday wielu sprzedawców zapowiada obniżki do -50%, -60% czy nawet -70%. Po wejściu do sklepu często okazuje się, że wysokie rabaty dotyczą tanich drobiazgów, a ceny poszukiwanych produktów są obniżone o 10%. Po takiej promocji możesz być pewny, że klient równie szybko opuści Twój sklep, jak do niego wszedł. W ten sposób nie zwiększysz sprzedaży, za to możesz stracić reputację.