Ostatni dzwonek na złożenie wniosku o pieniądze. ZUS przypomina o wsparciu

3010 złotych za każdego ubezpieczonego mogą dostać przedsiębiorcy, dotknięci skutkami katastrofy ekologicznej na Odrze, do której doszło latem tego roku. Wniosek o wsparcie trzeba złożyć w ZUS do końca grudnia. Tymczasem zrobiły to zaledwie 73 firmy, choć według wstępnych szacunków o pomoc mogło wnioskować 16 tys. przedsiębiorstw.