Zatruta Odra. Lecą głowy za brak reakcji na ekologiczną katastrofę

Sprawą masowego śnięcia ryb w Odrze z zawiadomienia WIOŚ we Wrocławiu zajmie się Prokuratura Okręgowa we Wrocławiu. Niemcy również badają, co mogło doprowadzić do masowej śmierci ryb w Odrze. - Pierwsze wyniki są dostępne od wczorajszego wieczora. Nie mamy ich jeszcze oficjalnie, ale rzeczywiście wskazują na masowe skażenie rtęcią jako czynnik - oświadczył piątek szef administracji ochrony środowiska w powiecie Maerkisch-Oderland, Gregor Beyer. - Czy jest to jedyny (czynnik), nie wiemy - podkreślał Beyer w rozmowie z rbb24 Inforadio.