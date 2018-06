Ostra zabawa polskiego kibica w Rosji. Kosztowała go prawie 20 tys. zł

Niecodzienną sytuacją opisał na swoim Twitterze Jakub Białek, korespondent portalu Weszlo.com na mistrzostwa świata Rosji. Jeden z polskich kibiców nieco się zapomniał w swojej miłości do muzyki.



Opowieści o niespodziewanych opłatach nasiliły się po ubiegłorocznej konsolidacji usług roamingowych na terenie Unii Europejskiej. Okazuje się, że wielu Polaków szybko przyzwyczaiła się do niskich opłat w Europie. Tyle tylko, że zapominamy, że obowiązują one jedynie na terenie 28 krajów wspólnoty.

Przykładowo wyjeżdżając do Maroka, Egiptu, Tajlandii, Izraela czy Chin zapłacimy stawkę wskazaną w strefie 2. Minuta rozmowy to 7 zł. Cena nie zachęca do wykonywania połączeń. Szok można przeżyć patrząc na stawki za zużycie danych - 2,72 zł/100 Kb. Oznacza to, że jeden 1 MB zapłacimy 27,20 zł, za 100 MB 2720 zł, czyli za 1 GB…27,2 tys. zł!

Nieco inaczej ma się sprawa z T-Mobile. Operator ten zakwalifikował Rosję do trzeciej strefy roamingowej. To oznacza, że za 100 KB zapłacimy ponad cztery złote (cena dla użytkowników telefonów na kartę).

Naprzeciw kibicom reprezentacji wyszły za to Orange i Plus. Ten pierwszy jeszcze w styczniu poinformował o promocji „Pakiet Mundial”. Umożliwia on dokupienie dodatkowego 0,5 GB na terenie Rosji za 30 zł. Transfer można wykorzystać w okresie od 15 czerwca do 15 lipca.

Podobną ofertę mundialową ma także Plus. W tym wypadku, korzystając z jego oferty, za 1 GB transferu zapłacimy 60 zł.