Oszuści łowią naiwnych. Przynętą strony udające popularne serwisy streamingowe

Metoda zastosowana przez oszustów to phishing, czyli wyłudzanie za pomocą fałszywych linków, które polega na podszywaniu się pod popularne strony internetowe. CSIRT we wpisie na portalu X (dawny Twitter) udostępnił przykłady fałszywych adresów witryn, podszywających się pod: Netflix, Spotify, Disney Plus oraz Prime Video.