Bat na oszustów. Jest decyzja Sejmu

W piątek Sejm przyjął szereg poprawek Senatu, z których część to zmiany redakcyjne i doprecyzowujące. Posłowie opowiedzieli się również za poprawką, zgodnie z którą odbiorcy krótkiej wiadomości SMS, o treści wyczerpującej znamiona smishingu na nieodpłatne przekazanie jej do CSIRT NASK. Przyjęto także poprawki umożliwiające nadawcom SMS wniesienie skargi do sądu administracyjnego.